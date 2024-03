L’attaccante del Milan Marko Lazetic sta giocando in Olanda in prestito al Fortuna Sittard.

Marko Lazetic segue ancora il Milan e vuole tornarci; lo ha dichiarato a gianlucadimarzio.com. “Andare via in prestito non è mai facile. Il mio obiettivo è quello di migliorare ogni giorno grazie al duro lavoro. Spero di tornare al Milan. A volte bisogna fare la gavetta prima giocare in squadre come il Milan. Se il mio obiettivo è tornare per fare il titolare? Assolutamente sì, al 100%”.

Sull’Europa League

“È una bella lotta con tante grandi squadre che possono vincere. Alla fine chi alzerà la coppa Dai, la risposta la sapete già: il Milan! I rossoneri passeranno il turno al 100% contro la Roma. I rossoneri hanno davvero ottime possibilità di vincere l’Europa League. Appuntamento con il Liverpool a Dublino? Poco importa l’avversario in finale, i rossoneri per me vincono la coppa“.

Europa Legue

Sui singoli

“Conosco la squadra e i giocatori. Conosco la squadra e i giocatori, anche i nuovi perché mi sono trasferito in Olanda dopo il loro arrivo. Mi sono allenato con Ruben Loftus-Cheek, Samuel Chukwueze e Tijjani Reijnders che sono ragazzi e giocatori eccezionali. E poi Christian Pulisic… mamma mia che stagione che sta facendo! Tutti loro hanno reso il Milan più forte di prima e grazie a chi c’era già come Theo Hernández, Fikayo Tomori, Malick Thiaw, Mike Maignan…”.

Gli obiettivi

“Spero di poter tornare al Milan il prima possibile ma sono consapevole del fatto che ci sono ancora alcuni step da fare. Io farò di tutto per continuare a migliorare. Ma prendo le cose come vengono, penso alla giornata e poi vediamo. Da quando sono andato via sono migliorato in tre cose: lavoro più sodo, ho capito come stare in certi ambienti e sono cresciuto in esperienza. Questo non significa che prima non davo tutto. Chi mi conosce sa che sono un grande lavoratore, Ma sono ancora giovane e fisicamente devo ancora crescere. Se continuo così posso diventare un grande giocatore”.

L’articolo Lazetic: “Il mio obiettivo è tornare al Milan per fare il titolare, può vincere l’Europa League” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG