I nerazzurri cercheranno di allungare il distacco della Juventus ma contro i biancocelesti a Roma Inzaghi non ha mai vinto.

Inter e Lazio si sono qualificate agli ottavi di Champions League da seconde classificate ed ora si apprestano ad affrontarsi sul terreno dello stadio Olimpico di Roma. Solito 4-3-3 per Sarri che si affida a Immobile; forfait a sorpresa di Luis Alberto, Inzaghi risponde col 3-5-2. In difesa nell’Inter gioca Bisseck insieme ai confermatissimi Acerbi e Bastoni; l’ex di turno si pensa riceverà un’accoglienza tutt’altro che positiva. Spazio quindi a Darmian sulla fascia destra considerati gli stop di Dumfries e Cuadrado; tutto confermato il resto della formazione. In attacco manca Alexis Sanchez per un affaticamento muscolare e quindi l’unico centravanti in panchina è Arnautovic; ecco le formazioni ufficiali.

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 15 Casale, 34 Gila, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 65 Rovella, 6 Kamada; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni.

In panchina: 33 Sepe, 35 Mandas, 3 Pellegrini, 4 Patric, 5 Vecino, 9 Pedro, 10 Luis Alberto, 19 Castellanos, 23 Hysaj, 26 Basic, 32 Cataldi, 46 Ruggeri.

Allenatore: Maurizio Sarri.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Çalhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 42 Agoume, 44 Stabile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

