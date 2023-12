Adam Marusic, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Mediaset alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Genoa

Adam Marusic, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Mediaset alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Genoa.

STATO MENTALE LAZIO – «Abbiamo ancora la giusta umiltà, ognuno di noi deve dare sempre il massimo ogni partita. Dobbiamo trovare la giusta continuità. Credo che giocando ogni 3/4 giorni devi sempre trovare una motivazione e un energia fisica e mentale in più. Ma oggi il calcio è così, dobbiamo dare sempre tutto e solo così possiamo fare risultati. I fischi? Noi abbiamo dato tutto, anche per chiudere la partita. Anche il Cagliari però aspettava gli ultimi minuti per pareggiare. Il pubblico ha fischiato, ma noi abbiamo fatto di tutto per vincere. Dopo il Genoa possiamo festeggiare tutti insieme. Se i tifosi pensano che devono fischiare, noi non possiamo dire nulla».

DERBY AI QUARTI – «Derby ai quarti? Sicuramente ci dà una spinta in più. È una partita molto particolare, la conosciamo. È importante per i tifosi, per noi e per la società. Vogliamo passare questo turno e giocare il derby. Non segno da tanto, ma preferisco vincere. Non è importante chi segna, ma se posso fare gol è una cosa bellissima».

CONTINUA SU LAZIONEWS24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG