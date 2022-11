Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato dopo la vittoria del derby della Capitale contro la Roma: le dichiarazioni

Maurizio Sarri a Dazn dopo Roma-Lazio.

DERBY – «Oggi l’aspetto più importante è aver fatto contento il nostro popolo, l’obiettivo del derby era questo. Ai punti ci penseremo dopo. L’avevamo preparato tenendo i difensori di centrodestra e centrosinistra dentro il campo, attaccandogli sugli esterni. La partita dal punto di vista tecnico non è stata il massimo ma è stata vibrante. Comunque bella da vedere, la prestazione dei due centrali è stata di buon livello soprattutto nel finale con le tantissime palle alte».

VITTORIA – «La vittoria dà soddisfazione ma vedere i giocatori giocare con l’anima e il cuore è più soddisfacente della pulizia tecnica. Questo è uno dei derby più sentiti del mondo, io a Londra ne ho giocati tanti ma non c’è certo la partecipazione emotiva che c’è per questo. Non è una partita normale e questa settimana abbiamo pagato anche questo. La testa era qui, ad oggi».

CONTINUA SU LAZIONEWS24

L’articolo Lazio, Sarri: «Il popolo è contento. Vedere giocare così i ragazzi…» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG