Leao non recupera per il Borussia Dortmund! Come giocherà il Milan in attacco. Le ultime verso il match di Champions

Leao non recupererà per il match di Champions League contro il Borussia Dortmund, come riportato dal giornalista Di Stefano.

Il Milan giocherà in attacco quindi con Pulisic, Chukwueze e Giroud.

