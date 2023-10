Nicklas Bendtner, ex attaccante della Juve, ha parlato in un’intervista a BT dei suoi rifiuti a squadre professionistiche per diventare allenatore. Queste le sue dichiarazioni.

PAROLE – «È sempre bello essere chiamati, ma accettare vorrebbe dire che dovrei lavorare dalle 7 del mattino alle 4 del pomeriggio e non avere più un fine settimana libero. Quindi devo essere pienamente preparato e avere la giusta mentalità».

