L’ex Milan Beckham: «Messi è un regalo all’America». Le parole dell’ex calciatore e presidente dell’Inter Miami

L’ex giocatore del Milan Beckham e dirigente dell’Inter Miami ha parlato in un’intervista all’AFP di Messi.

PAROLE – «È ancora difficile credere che quando qualcuno si volta verso di me e dice che l’Inter Miami ha Lionel Messi in squadra. È motivo di grande orgoglio per me come proprietario, avere un giocatore così, il miglior giocatore del mondo, nella nostra squadra. Abbiamo sempre saputo che portare Leo in America, non solo a Miami, sarebbe stato il nostro regalo all’America e alla MLS. Perché qualcuno così cambia il gioco, qualcuno così ispira un’altra generazione di calciatori. Ed è per questo che volevamo portare Leo nella squadra. Naturalmente, vogliamo vincere i campionati, vogliamo essere la migliore squadra del campionato. Ma uno dei motivi per cui lo abbiamo acquistato è stato quello di ispirare anche la prossima generazione di calciatori americani. Volere diventare calciatori. Quindi portarlo fa questo ed è una cosa importante per noi. È il nostro regalo per l’America».

