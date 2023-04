Il River riceve l’Union, big match tra San Lorenzo e Independiente: 9ª giornata di Liga Profesional argentina in diretta streaming su Mola

La 9ª giornata di Liga Profesional argentina promette di tenere gli amanti del futbol attaccati allo schermo: il campionato dei campioni del mondo è in diretta streaming su Mola. Con quattro vittorie nelle ultime cinque, il River Plate (18 punti) ha guadagnato la vetta, ma siamo ancora in una fase iniziale del torneo. Il San Lorenzo, infatti, dista solo due punti, mentre il Boca Juniors progetta una grande rimonta (11 punti e quattordicesimo posto per los xeneises).

Il turno ha avuto inizio nella giornata di ieri, in cui è andato in scena il pareggio a reti bianche tra Defensa y Justicia e Vélez Sársfield. Per el Halcón de Varela questo è un punto importante, perché ora i gialloverdi sono terzi in solitaria (ma con una partita in più), mentre per il Vélez costituisce una battuta d’arresto che non smuove la classifica. In particolare, El Fortín è andato a un soffio dalla vittoria, ma la conclusione di Bou si è stampata sulla traversa.

Dopo qualche scivolone iniziale, il River Plate di Demichelis sembra aver trovato la quadra. La porta di Armani è inviolata in gare ufficiali da 369 minuti, e sebbene la classifica sia ancora molto corta i millonarios guardano già tutti dall’alto. Al Monumental di Buenos Aires arriva la penultima del campionato, l’Union Santa Fe, che ad oggi vanta una sola vittoria in otto giornate.

Il big match di giornata è quello tra San Lorenzo e Independiente. La gloriosa butteler, pubblico del Ciclón, non farà mancare il suo apporto, ma questa volta di fronte alla formazione di Insua c’è una vera e propria big. Malgrado i soli 8 punti conseguiti nelle prime 8 partite, l’Independiente vorrà far prevalere il suo nobile status.

Il vero gigante decaduto del campionato, però, è il Boca Juniors. Dopo l’esonero di Ibarra e il rifiuto del Tata Martino, la guida tecnica del club è stata affidata a Mariano Herrón e Claudio Morel Rodríguez. Los xeneises stanno vivendo un’autentica tempesta (11 punti in 8 partite), ma sono ancora i campioni in carica. E vorranno ribadirlo nella trasferta (apparentemente abbordabile) sul campo del Barracas Central.

Gli appuntamenti del weekend

Sabato 1 aprile – ore 2:30 – River Plate vs Union Santa Fe – telecronaca di Tommaso Murdocca

Sabato 1 aprile – ore 20:30 – Barracas Central vs Boca Juniors – telecronaca di Manolo Chirico+Paolo Rossi

Sabato 1 aprile – ore 23:55 – San Lorenzo vs Independiente – telecronaca di Simone Longo

