Concluso l’acquisto di Frattesi i nerazzurri si concentrano sulle prossime trattative.

Il giornalista Luca Marchetti racconta su TMW le ultime ore frenetiche di mercato dell’Inter. “L’Inter si gode il momento e continua nella sua campagna acquisti. Oggi sarà ufficiale Frattesi, che completerà le visite mediche, ufficializza i rinnovi di Bastoni (2028) e Calhanoglu (2027)”.

Robin Gosens

“Aspetta le mosse dello United su Onana e studia la strategia per Lukaku. Si cautela sulla destra informandosi con lo Spezia per Holm (che piace anche a Juve e Atalanta), tiene caldo Pereyra, svincolato dall’Udinese e ha sempre i discorsi aperti a sinistra, legati sempre alla partenza di Gosens. Ma non c’è solo l’Inter, anche se in questi giorni si è parlato più delle strategie di Ausilio che del resto”.

