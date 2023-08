Il giornalista Gianluigi Longari critica apertamente la gestione che sta facendo la famiglia Zhang del club nerazzurro.

È un vero e proprio attacco frontale quello che Gianluigi Longari fa a Sportitalia nei confronti di Zhang. “È paradossale la situazione dell’Inter. Ai nerazzurri non basta vendere, e bene, generando plusvalenze a bilancio. La dirigenza deve suffragare alle mancanze di una proprietà che non permette di reinvestire i profitti incamerati dalle operazioni in uscita“.

Steven Zhang

“A poco o nulla valgono richieste di extra budget che vengono regolarmente rispedite al mittente, aggiungendo ostacoli alle trattative che pure Ausilio e Marotta avrebbero intavolato. Osservare l’alternanza di obiettivi per il reparto avanzato di Inzaghi è esercizio molto eloquente, al pari delle settimane trascorse prima di dilazionare la clausola rescissoria per avere a Milano Sommer. L’epilogo della vicenda Scamacca la dice lunga: friggere con l’acqua non può diventare la norma, ed è chiaro che a volte si finisca per farsi bruciare sul filo del rasoio. La proprietà attuale, non può chiaramente permettersi un club di questa levatura, ma sembra non prestarci troppa attenzione”.

