Lukaku Juve, nuova rivelazione sul futuro del centravanti belga. Le ultime sul possibile intreccio con Dusan Vlahovic

Come scrive stamani il Corriere dello Sport, per il mercato bianconero c’è davvero la possibilità di arrivare all’acquisto di Romelu Lukaku. Il belga, insiste il quotidiano, piace e non poco per l’attacco ma prima c’è da liberare spazio con la cessione di Dusan Vlahovic.

Il serbo piace proprio al Chelsea e, si dice, dalle parti di Torino c’è anche chi stapperebbe la bottiglia se lo scambio dovesse andare in porto. Non va però dimenticato che in gara c’è anche l’Inter che, al momento, non deve fare cessioni, così come il PSG, altro club in cerca di una punta di peso.

The post Lukaku Juve, la rivelazione: «Scambio con Vlahovic? Qualcuno farebbe festa» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG