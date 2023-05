Lukaku, Pochettino spera nel ritorno al Chelsea. Questo il piano per Big Rom dei Blues

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, a Lukaku verrà proposto di rilanciare la sua carriera a Stamford Bridge, quando tornerà a Londra dopo la fine dell’esperienza all’Inter.

L’idea dei Blues è di presentare a Lukaku il loro nuovo progetto, fargli sentire quello che Pochettino ha in mente per lui e poi lasciargli un po’ di tempo per decidere. Il Chelsea del prossimo anno sarà una squadra ambiziosa ma senza coppe, impegnata in una ricostruzione che si proverà a rendere il più breve possibile.

L’articolo Lukaku, Pochettino spera nel ritorno al Chelsea. Questo il piano per Big Rom proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG