Maldini a Sky: «Rinnovo Leao? Molto dipende dalla volontà del giocatore». Le parole del dirigente del Milan

Paolo Maldini ha parlato a Sky prima del match con la Dinamo Zagabria.

CHAMPIONS – «E’ più complicato perchè il livello è più alto. Rispetto all’anno scorso abbiamo maggiore consapevolezza. Un anno in più conta molto».

MERCATO – «Io sono molto contento del mercato che abbiamo fatto, poi gli obiettivi strada facendo cambiano. Ma la squadra di quest’anno credo sia più forte di quella dello scorso anno».

RINNOVO LEAO – «Abbiamo già iniziato a parlare del suo nuovo contratto da tempo, sia con Rafa che con Bennacer e con Kalulu. I rinnovi possono essere semplici o complicati: la volontà del giocatore fa tanto, perché la volontà del club c’è».

DIRIGENTE – «In tribuna si soffre di più che in campo. Non riesco a stare fermo. Chiedo a Massara delle cose durante la partita e lui non mi risponde (sorride, ndr). Faccio veramente fatica, ma ci si abitua a tutto».

REDBIRD – «Le possibilità del Milan già di quest’anno e dell’anno prossimo saranno maggiori perché ci saranno più ricavi. Per competere per la Champions ci vuole altro, lo sappiamo. Sognare però è doveroso, se no non sarei qui».

The post Maldini a Sky: «Rinnovo Leao? Molto dipende dalla volontà del giocatore» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG