Marchegiani sicuro: «Vlahovic sta facendo un percorso di leaderizzazione. E in campo…». Le parole dell’opinionista

Marchegiani, opinionista di Sky Sport, al Club ha esaltato Vlahovic dopo le parole dette dall’attaccante della Juve in seguito alla sconfitta col Napoli per 2-1. Queste le sue considerazioni.

MARCHEGIANI – «Sta facendo da un po’ un percorso di leaderizzazione. Anche in campo ha ha un atteggiamento per incoraggiare compagni che sbagliano, a volte in maniera più plateale. E’ un lavoro che sta facendo su stesso».

