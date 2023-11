Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato il mani di Loftus-Cheek ieri sera in Milan-Fiorentina: l’analisi dell’episodio

Intervenuto a DAZN, Luca Marelli ha parlato così del mani di Loftus-Cheek in Milan-Fiorentina:

«Un episodio molto dubbio. Se l’arbitro avesse fischiato rigore il VAR non sarebbe intervenuto. È uno di quegli episodi che non può essere considerato chiaro ed evidente errore ma siamo in una zona grigia. È vero che il braccio è molto largo all’inizio dell’azione, poi si stringe, c’è un tocco prima sul corpo e poi sul braccio. Il fatto che ci sia prima un contatto con un’altra parte del corpo non vale sempre come discrimine per poter considerare corretto l’impatto con il braccio. Il braccio qui tende a chiudersi, ma è ancora leggermente fuori dalla figura. Se l’arbitro avesse fischiato in campo il rigore il VAR non sarebbe intervenuto. Ma allo stesso modo, visto che si tratta di un’interpretazione molto close, il VAR non interviene per assegnare il calcio di rigore».

