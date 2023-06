Massimo Marianella, giornalista di Sky Sport, ha parlato del mercato estivo del Napoli in caso di cessioni di alcuni big

PAROLE – «Se De Laurentiis chiede 200 milioni per Osimhen neanche i grandi club arrivano a quelle cifre. Però Osimhen, guardando il ranking degli ingaggi dei giocatori nei principali campionati europei, guadagna la metà di quello che guadagnerebbe in un top club. Il Napoli ha dimostrato una grandezza straordinaria nel saper sostituire i suoi attaccanti più forti. Ogni volta che è andato via uno è arrivato un altro bravo a sufficienza da non far rimpiangere quello precedente. Se dovessero andare via Kim e Osimhen e in cambio arrivano 180-190 milioni di euro, una squadra non può non cederli. Credo che con grande affetto e un po’ di rammarico, gli si dovrebbe dire grazie ma anche ciao».

