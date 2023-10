L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha raccontato un aneddoto sul figlio di Gheddafi quando era con lui alla Sampdoria

Intervenuto al Teatro Cucinelli di Solomeo dove saranno svelati i 25 finalisti del Golden Boy di Tuttosport, l’ad dell’Inter Beppe Marotta ha voluto ricordare quando alla Sampdoria aveva in squadra il figlio di Gheddafi.

L’INTERVENTO – «Dopo l’Atalanta ho accettato una sfida, quella di andare in B alla Sampdoria. È stata una mossa vincente, quando ci si sposta bisogna sempre andare in società che sono in difficoltà. Perché lì puoi solo migliorare. Oggi andare a Napoli sarebbe difficile…Vidal è una eccezione, riusciva fisicamente ad avere un motore che gli faceva sopportare delle serata “diverse”, in campo dava tutto. Alla Sampdoria avevo il figlio di Gheddafi e Cassano».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI MAROTTA

L’articolo Marotta e l’aneddoto sul figlio di Gheddafi: «Con la Sampdoria…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG