Beppe Marotta, ad dell’Inter, al Gran Gala del Calcio ha parlato di scudetto a Sky Sport. Le sue dichiarazioni sulla lotta Scudetto con la Juve.

SCUDETTO – «La Juve ha il vantaggio di non giocare le Coppe, quindi di non incorrere negli infortuni che sono numerosi in Italia e all’estero. Poi hanno Allegri. È prematuro dire chi sia l’avversaria perché ci sono anche squadre come Milan, Napoli, Roma e Atalanta. Per noi vincere con la prestazione ci conforta, siamo consapevoli».

The post Marotta ribadisce: «La Juve ha il vantaggio di non giocare le coppe. Poi hanno Allegri» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG