Le parole di Gennaro Gattuso, allenatore del Marsiglia, sul recupero contro il Lione. Tutti i dettagli in merito

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del recupero di Marsiglia-Lione dopo gli incidenti.

PAROLE – «Conoscono l’importanza di questa partita e sanno che non devono fare casini. Ma non devo spiegare nulla, ho grande fiducia in loro. Sarebbe una sconfitta per il calcio. Ma è normale che si prendano decisioni quando succedono cose del genere. Gli stadi non possono essere zone senza legge».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG