Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, ha parlato della stagione con Igor Tudor. Tutti i dettagli in merito

Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, ha parlato a La Provence di Igor Tudor.

LE PAROLE – «Ciò che ha sofferto Igor, non lo augurerei al mio peggior nemico. Si è ritrovato in un club dove tutti erano contro di lui, dentro e fuori. Molte persone si sono organizzate per aumentare la tensione contro di lui. La gente chiedeva il ritorno di Jorge Sampaoli, altri chiedevano di dare potere ai giocatori. Ci sono state richieste ai gruppi di tifosi per rimuovere l’allenatore. Sembrava che il pre-campionato fosse come la 37esima giornata di campionato, ci si doveva giocare la vita. Non è normale».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG