Mercato Juve, Marotta rimasto stregato da un obiettivo in comune. Così può superare Giuntoli nella corsa al giocatore

Come riporta Alfredo Pedullà, l’Inter prova ad accelerare per Holm, obiettivo in comune con la Juventus. Incassato il sì dello svedese, Marotta studia ora il piano per bruciare la concorrenza di Giuntoli.

Il dirigente nerazzurro vuole sfruttare i buoni rapporti con lo Spezia, magari proponendo un prestito con diritto/obbligo di riscatto sui 12-15 milioni per strapparlo ai liguri.

The post Mercato Juve, Marotta stregato da un obiettivo comune: così supera Giuntoli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG