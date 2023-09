Mercato Milan, quanti investimenti in difesa! Il dato sui milioni spesi negli ultimi anni per rinforzare il reparto

Il sito online Transfersmarkt ha diffuso i dati riguardanti la spesa delle squadre italiane negli ultimi cinque anni per rinforzare le rispettive difese.

Secondo quanto si apprende il Milan ha investito 93,1 milioni di euro per rinforzare il proprio reparto arretrato. È il sesto club di Serie A per milioni spesi per la difesa nel lasso di tempo considerato (al primo posto c’è la Juventus, poi Roma, Inter, Napoli e Atalanta).

