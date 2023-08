Meret avvisa Juve e rivali: «Bello lo scudetto, cercheremo di difenderlo». Il messaggio del portiere del Napoli

Meret, portiere del Napoli, in un’intervista concessa a a CQ Italia ha lanciato un messaggio alla Juve e alle altre rivali per la corsa scudetto. Queste le parole del giocatore campione d’Italia sulla lotta per la vittoria della Serie A.

MERET – «Per noi, ma soprattutto per i tifosi, è molto bello dopo così tanto tempo portare il tricolore sulla maglia e cercheremo di difendere questo titolo al meglio».

