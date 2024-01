Milan-Atalanta, gara dai due volti per Rafael Leao secondo i quotidiani: gol da campione ma troppi alti e bassi

La Gazzetta dello Sport giudica dai due volti la gara di Rafael Leao nella sfida di ieri sera contro l’Atalanta:

«Partita “Leao classic”: due o tre fiammate, poi deserto. Il gol è da campione, la palla per Theo

ottima. In mezzo perde troppi palloni, rientra pigro, non prende per mano il Milan».

