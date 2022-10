Milan Chelsea: il Diavolo vuole vendicarsi. Theo sarà capitano dopo essere stato assente a Stamford Bridge

Il Milan vuole “vendicarsi” della brutta partita contro il Chelsea, e vuole farlo in primis con una prestazione di squadra migliore. Più cura dei dettagli e maggiore lucidità in fase offensiva, con l’aggiunta di un giocatore che fa la differenza come Theo Hernandez.

Rispetto al match dello Stamford Bridge i rossoneri avranno il francese titolare, che indosserà anche la fascia da capitano a causa delle assenze di Calabria e Kjaer, rispettivamente capitano e vice della squadra. È una partita troppo importante per poterla sbagliare, con entrambe le squadre che si trovano a quota 4 punti in classifica del girone E. Lo scrive il Corriere dello Sport.

