Il Milan, oltre Zirkzee, si guarda attorno e pare abbia messo nel mirino Depay. Ci sarebbero ottime possibilità che arrivi in rossonero.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. Gianluca Di Marzio a ‘Calciomercato – L’Originale‘ su Sky Sport 24, ha svelato che la pista che conduce a Depay è più viva che mai.

Depay? Ecco perché sì

“Oggi non ci sono stati passi avanti per quanto riguarda l’attaccante. L’unico sorriso del Milan, della giornata, è stato quello di Jovic. Il Milan ha esercitato il rinnovo dell’attaccante serbo. Adesso i rossoneri cercheranno di prendere un attaccante alle loro condizioni. Depay è un discorso a parte, può arrivare a prescindere perché può fare più ruoli”.

Zlatan Ibrahimovic

Depay: la grande occasione

Gianluca Di Marzio ha inoltre svelato che “c’è un’altra possibilità, il Milan potrebbe prendere in più anche Depay. È senza contratto e il Milan ne ha parlato con il procuratore. Sta penando di aggiungere Depay ad un reparto offensivo che avrà ancora Jovic ed un altro centravanti”. Sullo sfondo resta viva anche la pista che conduce a Demirovic. Il giornalista di Sky ha affermato che “il nome nuovo che abbiamo trovato è quello di Demirovic, attaccante bosniaco che gioca nell’Augsburg, in stagione ha segnato 15 gol, ci sono stati contatti negli ultimi giorni, il giocatore ha dato la sua disponibilità. Il club tedesco chiede 25 milioni di euro, la sensazione è che si possa chiedere intorno ai 18-20 milioni di euro”.

