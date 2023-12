Milan Monza, mossa a sorpresa: a chi pensa Pioli per sostituire Calabria, squalificato per il match di domenica

Domenica pomeriggio il Milan ospiterà il Monza a San Siro in occasione della sfida valevole per la sedicesima giornata di campionato. Pioli sta già pensando a come sostituire Calabria, squalificato per questo match.

Come riportato da Sky Sport, a prendere il posto del capitano rossonero potrebbe essere uno tra Simic e Bartesaghi, che potrebbero così partire dal primo minuto.

The post Milan Monza, mossa a sorpresa: a chi pensa Pioli per sostituire Calabria appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG