Le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo la netta vittoria per 5-1 dei rossoneri contro la Sampdoria

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan contro la Sampdoria. Di seguito le sue parole.

SMALTIRE LA DELUSIONE – «È stato un bene giocare, dovevamo scaricare la delusione subita martedì in Champions. Abbiamo giocato una buona partita, segnato tanti gol e questo può farci bene per le ultime partite di campionato».

RIMPIANTI – «Aspettiamo due partite, poi faremo i bilanci. Siamo andati oltre le aspettative in Champions, in campionato abbiamo avuto poca continuità. Molte di queste partite non siamo riusciti a vincerle, questo è stato il nostro limite. Con la Juve sarà molto importante, dovremo prepararla bene e cercare di mettere in campo la miglior prestazione possibile. Quando giochiamo un bel calcio abbiamo belle qualità».

PERCORSO – «Il percorso che abbiamo fatto ci ha regalato tantissime soddisfazioni, molte di più di quelle che ci si aspettava. Abbiamo visto crescere tanti giocatori, abbiamo vinto un campionato e siamo arrivati in semifinale di Champions. Sono orgoglioso delle scelte del club, dei miei giocatori, so quanto stiamo lavorando per crescere. Impareremo di più da questa stagione che da quella dello Scudetto perché le difficoltà ti aiutano ad entrare più in profondità».

VICE GIROUD SUL MERCATO CHI SARA’ – «Un giocatore forte. L’obiettivo sarà migliorare la rosa. Con tante partite non esistono titolari o riserve».

ORGOGLIOSO DI QUANTO FATTO DA LUI – «Sono orgoglioso del lavoro che stiamo facendo tutti insieme. In un percorso così ci stanno momenti di difficoltà e altri in cui le delusioni sono forti. Sappiamo chi siamo e continueremo a crescere per regalare soddisfazioni ai tifosi».

COSA FARE CON I GIOCATORI CHE HAN GIOCATO POCO – «Questo non lo so. Ci si dimentica alla svelta del percorso che si è fatto. Chiunque deve avere il tempo per capire che è al Milan. Io continuo a pensare che ci siano giocatori di qualità e noi li abbiamo, poi vedremo. L’obiettivo sarà quello di migliorare la squadra. De Ketelaere? Non lo so, non siamo ancora scesi nei particolari. Valuteremo tutto a fine campionato».

