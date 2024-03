Milan Slavia Praga, non c’è Ihattaren: l’ex Juve finisce nella seconda squadra ceca. Non gioca una partita da due anni

Milan Slavia Praga sarebbe potuta essere anche la partita di Ihattaren che da gennaio ha firmato per la squadra ceca. Così non è stato perché l’ex Juve è finito nella seconda squadra.

L’olandese, infatti, si è presentato in una condizione fisica non accettabile (sovrappeso) e quindi non è stato aggregato in prima squadra. Ihattaren non gioca una partita ufficiale da due anni.

