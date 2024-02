Milan, spunta questo patto sancito tra Pioli e i giocatori dopo la vittoria contro il Napoli: il RETROSCENA

L’edizione odierna del Corriere della Sera ha svelato un interessante retroscena di quanto emerso dopo l’ultima vittoria di domenica contro il Napoli: Pioli e i giocatori avrebbero sancito un patto.

La distanza dall’Inter è molto ampia ma il Milan non ha intenzione di arrendersi prima del tempo. Pertanto non si lascerà nulla di intentato per evitare ulteriori rimpianti a fine stagione se i nerazzurri dovessero clamorosamente crollare.

