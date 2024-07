I rossoneri molto probabilmente acquisteranno un altro centravanti oltre al capitano della Spagna.

Dopo la partenza di Olivier Giroud, il Milan ha accolto l’attaccante spagnolo Alvaro Morata, ma il club e i suoi dirigenti, tra cui Zlatan Ibrahimovic in veste di senior advisor per RedBird, sembrano puntare a un ulteriore rinforzo offensivo.

Gli obiettivi

Tra i giocatori che hanno attirato l’attenzione del club meneghino figurano Niclas Füllkrug del Borussia Dortmund, Tammy Abraham della Roma e Armando Broja del Chelsea. La scorsa estate, il profilo dell’albanese era già stato valutato dall’entourage milanista ma i londinesi ne facevano una valutazione ritenuta eccessiva.

Tammy Abraham

L’indiscrezione clamorosa

Non mancano ovviamente neanche le speculazioni. Tra queste emerge il nome di Mauro Icardi, attualmente al Galatasaray, come possibile bersaglio dei dirigenti rossoneri. Sebbene non ci sia ancora nulla di concreto, le voci di un interesse per l’attaccante argentino sono alimentate anche dalle dichiarazione di Michele Fratini, intermediario di mercato, che in un’intervista a Calciomercato.it ha evidenziato la possibilità che il Milan entri effettivamente nella corsa per l’ex capitano dell’Inter così come il Napoli.

Gli scenari

Il Milan ha sconfessato in parte con Morata la sua politica che lo vedeva investire soprattutto in profili giovani e che potevano generare profitti una volta rivenduti. Difficile se non impossibile al momento che la pista Mauro Icardi si riaccenda anche se nemmeno Fullkrug è giovanissimo, discorso diverso per Abraham. Al momento il tedesco sembra in vantaggio per diventare un nuovo attaccante rossonero; la numero 9 è ancora senza padrone.

