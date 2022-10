Il Milan U18 vince in trasferta contro la Spal per 2-1 e vola in testa alla classifica a 10 punti

Altra vittoria per il Milan U18 che batte la Spal e vola in testa al campionato di categoria con 10 punti in 4 giornate.

Decisive le reti in apertura di Chierusin all’ottavo e di Tavernaro al 13esimo minuto.

The post Milan U18, vittoria in trasferta contro la Spal per 2-1: decisivi Chierusin e Tavernaro appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG