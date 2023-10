Miranda Milan già a gennaio? L’affare è possibile a queste condizioni: le ultimissime notizie sullo spagnolo

Ci sono importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Juan Miranda, esterno 23enne di proprietà del Betis e in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Il Milan è in pole position per assicurarsi il suo cartellino la prossima estate a parametro zero, ma non è da escludere un possibile tentativo già a gennaio. L’affare può andare in porto qualora il club spagnolo aprisse a una cessione a cifre contenute (sui 5-6 milioni di euro). A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

