Mitrovic fa tripletta in 45 minuti: il bomber della Serbia non fa rimpiangere Vlahovic. L’attaccante della Juve è in panchina

E’ Mitrovic il protagonista del primo tempo della Serbia contro la Lituania. Il bomber dell’Al-Hilal non ha fatto rimpiangere Vlahovic, lasciato in panchina dal Ct Stojkovic in favore dell’ex Fulham e di Tadic, segnando una tripletta in 45 minuti (1-3 il risultato parziale).

Vedremo se nel secondo tempo ci sarà spazio in campo per l’attaccante della Juve e anche per Kostic.

