MN24 – Torello a Milanello in vista dell’Euroderby – VIDEO. Ecco il lavoro dei giocatori rossoneri alla vigilia del derby

Milan a Milanello per lavorare in vista dell’Euroderby, in programma domani alle ore 21:00 a San Siro.

Torello a Milanello alla vigilia della sfida #Champions del #Milan contro l'Inter pic.twitter.com/NQrDGv6zGO — Milan News 24 (@Milannews24_com) May 9, 2023

Torello per i giocatori rossoneri.

