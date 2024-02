Monza Milan, Adli sarà preferito a Reijnders: le condizioni dell’olandese. Le NOVITÀ verso la sfida di campionato

Per la sfida contro il Monza, Pioli punterà a centrocampo su Bennacer e Adli. Il francese sostituirà Reijnders che, come riportato da Luca Bianchin, non è al 100% della condizione.

Il centrocampista olandese potrà quindi subentrare, con il tecnico rossonero che lo vorrà preservare per la gara di ritorno contro il Rennes in Europa League. Non si tratta comunque di un problema muscolare per il numero 14 rossonero.

