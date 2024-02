Monza Milan, Pioli farà turnover: questi tre giocatori saranno titolari a sorpresa. Le ULTIME sulla possibile formazione

Malick Thiaw, Noah Okafor e Luka Jović saranno molto probabilmente titolari nel match tra Monza e Milan.

Come riportato da Matteo Moretto, il difensore tedesco, rientrato la scorsa settimana dall’infortunio, dovrebbe giocare titolare così come i due attaccanti. Lo svizzero darà il cambio a Pulisic mentre il serbo a Giroud. Turnover, quindi, in vista del ritorno in Europa League contro il Rennes.

