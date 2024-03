Anche il Corriere dello Sport boccia l’operato dell’arbitro Ayroldi durante il match tra Inter e Genoa: la moviola del quotidiano

All’indomani del successo dell’Inter contro il Genoa, il Corriere dello Sport boccia sonoramente la direzione arbitrale di Ayroldi: ecco la moviola del quotidiano sportivo.

INTER GENOA – Adesso è il momento che chi sbaglia paghi davvero. Com’è successo a Di Bello per Lazio-Milan, a Marchetti per Toro-Firentina, come dovrebbe succedere (succederà?) ad Ayroldi. La pervicacia è la peggiore delle presunzioni, Rocchi ha dimostrato di avere il coraggio delle scelte, devono essere uguali per tutti, soprattutto per chi continua a tradire la fiducia. Per tutti: ridicola l’ammonizione per Lautaro, simulazione dove? Il contatto non falloso con Vásquez è chiaro

RIGORE – Paterna glielo aveva anche fatto vedere. Ma è un errore grave, anzi… triplo. Perché Frendrup tocca nettamente il pallone prima di tutto (infatti la review inizia con il tocco sul pallone); perché Barella per dinamica dell’azione va ad incrociare la traiettoria della scivolata di Frendrup; perché, se decidi rigore, ritieni l’intervento imprudente (questa sarebbe la spiegazione data all’intervallo) Frendrup è già ammonito e doveva essere espulso. Ayroldi sta tantissimo al monitor e poi conferma il rigore. Malissimo.

L’articolo Moviola Inter Genoa, il Corriere dello Sport spietato con Ayroldi: «Triplo errore, chi sbaglia paghi davvero» proviene da Inter News 24.

