Mussa su Leao: «Fenomenale ma deve maturare. Il lavoro di Pioli si è visto clamorosamente». Ecco le parole dell’allenatore

L’allenatore Mussa ha analizzato la prestazione del rossonero Leao contro il PSG a TMW Radio.

PAROLE – «E’ fenomenale ma non è ancora pronto a vincere la partita da solo. Serve la squadra a lui per esaltarsi. Deve maturare come personalità se vuole emergere. Una follia giocare senza Leao, è l’unico che ti può sparigliare le carte. Nelle partite di alto profilo ha necessità che la squadra giochi bene o non ce la fa. Deve migliorare per questo in personalità. Il lavoro del mister si è già visto clamorosamente. Due anni fa lo volevano mandare via invece Pioli garantì per lui. Secondo me Leao non si crede il migliore ma ha bassa autostima e non ha capito che è uno dei più forti in Europa. Pioli sa che ha un diamante grezzo, gli manca autostima, può vincere le partite da solo ma non lo sa. Gli serve un puntello, per questo gli serve la squadra per giocare bene».

The post Mussa su Leao: «Fenomenale ma deve maturare. Il lavoro di Pioli si è visto clamorosamente» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG