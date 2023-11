Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista della Juventus, ha parlato così dopo il pareggio dei bianconeri contro l’Inter

Hans Nicolussi Caviglia ha parlato a Dazn dopo Juve Inter.

TITOLARE – «Me lo hanno detto oggi a sorpresa, ma mi sono fatto trovare pronto. Per me era importante, ho lavorato parecchio per momenti come questo».

CONSIGLI DI ALLEGRI – «Allegri mi ha detto di stare sereno, magari di oscurare le due punte e farmi trovare quando avevamo palla anche se loro mi oscuravano a loro volta e quindi ho toccato meno gare del previsto».

GARA SOFFERTA – «Ho fatto un lavoro oscuro in fase di non possesso, la fase di possesso è venuta meno perchè ho ricevuto meno palloni».

ESEMPIO ALLA JUVE – «Ce ne sono tanti. Da Danilo a Rabiot, tutti abbiamo l’atteggiamento giusto ed è la prima cosa a cui facciamo affidamento».

POSIZIONE IN CAMPO – «A livello tattico McKennie usciva su Acerbi, o scalava Gatti sulla mezz’ala o ci andavo io. Nella ripresa siamo entrati con l’idea che mi alzavo su Calhanoglu, ma non ci sono state azioni particolari dove siamo andati in pressione con i tempi giusti».

SU COSA MIGLIORARE – «Posso fare vari ruoli. Posso fare anche la mezz’ala, ma anche a due mi trovo bene. A livello tattico si può sempre migliorare. Oggi non ho avuto occasioni per tirare in porta, spero di averle alla prossima».

