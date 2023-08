Nuovo CT Italia femminile, con l’esonero di Milena Bertolini si cerca un nuovo tecnico: in crescita il nome di Donadoni

L’Italia Femminile cerca un nuovo CT. Dopo la debacle del mondiale delle azzurre, la federazione ha deciso per l’esonero di Milena Bertolini, dando subito il via ai casting per il sostituto.

Come riportato da La Repubblica, prende quota il nome di Roberto Donadoni. In caso di accordo sarebbe il primo tecnico a sedere sulla panchina Azzurra sia per la prima squadra maschile, che femminile. Una novità anche per le calciatrici della Juventus Women del blocco azzurro.

