La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha rivelato dove sarà visibile la gara l’Olbia e la Juventus next Gen in programma il 6 marzo

COMUNICATO – «Mercoledì 6 marzo alle ore 18:30 la Juventus Next Gen sarà ospite dell’Olbia. La gara d’andata, giocata lo scorso ottobre allo stadio Moccagatta, è stata decisa dalla doppietta di Salifou e dalla rete nel finale di Mbangula, in mezzo il gol di Nanni per la squadra sarda, che ha fissato il risultato sul 3-1 finale.

OLBIA-JUVENTUS NEXT GEN, DOVE VEDERLA

La sfida tra Olbia e Juventus Next Gen, valida per la 30ª giornata del Campionato Serie C – Girone B, sarà visibile in diretta su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go».

