L’estremo difensore interista Andre Onana è molto motivato a pochi giorni dalla finale di Champions League.

Anche Andre Onana ha risposto alle domande dei giornalisti presenti all’Inter Media Day di oggi. “Lavoriamo tutta la vita per giocare una finale come questa. E per questo sabato andremo lì a difendere l’Inter e daremo la vita. Paura Zero. Posso garantire solo una cosa e cioè che non avremo alcuna paura. Questa squadra darà tutto per vincere questa finale. Affrontiamo la miglior squadra del mondo in questo momento”.

“Ma l’Inter avrà le sue chance e sono molto fiducioso che se faremo le cose bene la vinceremo. La cosa più importante è vincere. Sono la squadra migliore e quindi hanno anche il miglior portiere, ma dovranno dimostrarlo sabato. Noi ci saremo per difendere l’Inter, sarà difficile, ma sono convinto che ci prepareremo bene. La vita è così: hai momenti buoni e omenti meno buoni. Bisogna affrontarli. Come all’inizio di questa stagione dove abbiamo avuto delle difficoltà e ora siamo in finale di Champions. Lo dico sempre nello spogliatoio, le finali non si giocano, si vincono. Nella storia si ricorda chi vince e noi andiamo a Istanbul per vincere. Il rapporto con Handanovic è molto buono. È una leggenda del club, ha fatto tantissimo ed è un onore potermi allenare con lui. Dovremo soffrire. Sarà la partita più difficile degli ultimi 5 anni, dovremo prepararci benissimo“.

L’articolo Onana: “Lavoriamo tutta la vita per finali come queste, c’è zero paura, daremo tutto” proviene da Notizie Inter.

