Franco Ordine, famoso giornalista, ha parlato dell’impatto di De Ketelaere: il belga sembra frenato psicologicamente quando entra in campo

Dalle colonne de Il Giornale, Franco Ordine ha parlato così di De Ketelaere:

«Ai lunghi infortuni avrebbe dovuto sopperire il mercato estivo puntato su 3 ragazzi arrivati l’ultimo giorno (Dest, Vrackx e Thiaw) più Adli, Pobega, Origi e De Ketelaere. E qui cominciano le dolenti note. Perché Kessie e Romagnoli non sono stati sostituiti e in cambio sono arrivati il celebrato (prima del tempo) CDK e Orisi sul quale Pioli stesso aveva puntato per riparare alla polungata preparazione post operatoria di Ibrahimovic. (…) De Ketelaere, che tutti aspettano con fiducia sempre ridotta, è indecifrabile non sul piano tecnico ma nei gesti e nell’atteggiamento. Ogni volta che subentare, in qualsiasi condizione di risultato, sembra che debba attraversare una selva oscura. Non ha una bussola e continua a osservare la panchina per ricevere qualche dritta».

