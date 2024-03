I voti e i giudizi alle protagoniste del match di Coppa Italia femminile: pagelle Juventus Women Fiorentina

Peyraud Magnin 5 – Prende tre gol ed è sempre restia alle uscite, al contrario di Schroffenegger

Lenzini 5 – Molto timida a destra e la Fiorentina spesso affonda dalla sua parte

Calligaris 5 – Pasticcia tante, troppe volte. Colpevole nel concedere la punizione che porta al primo gol viola

Salvai 5.5 – Sbaglia meno di altre dietro ma si fa anticipare da Janogy sul tap-in del primo gol

Boattin 4.5 – Svagatissima dietro, tampona Catena in area e poi si perde completamente Janogy su un cross telefonato

Cantore 5.5 – Un paio di cross interessanti da destra e poco altro. Dal 60′ Thomas 5 – Pochissimi spunti degni di nota

Caruso 4.5 – Sono mesi che non è più al suo livello. Si scorna con Boquete che riesce di nuovo a innervosirla

Grosso 5.5 – Chiaramente sballottolata dal viaggio transoceanico. Cerca di fare il possibile che oggi è poco. Dal 60′ Beerensteyn 5 – Chiede un rigore, viene ammonita per simulazione. Cerca un uno contro uno spasmodico ma poco efficace

Bonansea 6 – Decisamente la più ispirata davanti, è lei a confezionare l’assist per Bragonzi ma commette anche tanti errori. Sostituita, scalcia rabbiosa la panchina. Dal 60′ Gunnarsdottir 5 – Nessun apporto tangibile

Girelli 5 – Schroffenegger gliele prende tutte, ma un paio grosse ne sbaglia anche lei

Bragonzi 6 – Piazza la zampata della speranza, poi disillusa. Dal 60′ Echegini 5.5 – Dà un po’ di presenza in area, senza graffiare

All. Zappella 5 – Tre giorni per prepararla, l’approccio alla partita non è quello che ci si attendeva da una squadra arrabbiata e ferita nell’orgoglio dopo il Montemurro out

