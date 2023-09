Paolo Rossi, attore e noto tifoso interista, ha parlato a Tuttosport del derby tra Inter e Milan del prossimo weekend

Paolo Rossi, attore e noto tifoso interista, ha parlato a Tuttosport del derby tra Inter e Milan del prossimo weekend. Le sue dichiarazioni:

MILAN – «Attendo i milanisti. Perché quando vincono, loro ti riempiono di telefonate, di messaggini. Loro ci godono. Spero che non chiamino! E magari stavolta li chiamo io…».



INZAGHI – «A me è sempre piaciuto tanto. Mi piaceva anche quando allenava la Lazio. L’unico difetto che ha, lo dico da attore, è che deve imparare a impostare la voce. Non è difficile. Basta che respiri, che usi il diaframma e non la gola. Così eviterebbe di restare senza voce alla fine di ogni partita. Se mi dà mezz’ora glielo insegno».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG