L’attaccante islandese, ieri in goal anche con la sua nazionale, è molto ambito in vista dell’estate ma per ora è ancora tutto fermo.

L’Inter molto probabilmente dirà addio ad Alexis Sanchez e non si accontenterà del solo arrivo di Taremi a parametro zero dal Porto; l’elevato numero di partite che attende la squadra di Inzaghi esige una rosa extra large.

Le voci

Albert Gudmundsson del Genoa probabilmente sarà uno dei pezzi pregiati del mercato estivo e molti addetti ai lavori (soprattutto la Gazzetta dello Sport) nei giorni scorsi hanno sostenuto che l’islandese avesse dato l’ok alla destinazione Inter.

La versione dell’esperto

Alfredo Pedullà su Sportitalia mostra di non essere dello stesso avviso: “Albert Gudmundsson sarà una bella pepita di mercato, ma al momento non esistono trattative avanzate con tizio o caio. E neanche un suo assenso di massima a chicchessia. Per il Genoa la valutazione di Gudmundsson a gennaio non era inferiore ai 35 milioni, immaginiamo che non sia cambiata e immaginiamo anche che chi fosse davvero interessato (Inter, Juve, Roma, club di Premier) dovrebbe presentarsi con argomenti convincenti alla mano. Gudmundsson alla Fiorentina ci sarebbe andato lo scorso gennaio, poi gli hanno spiegato che sarebbe stato meglio attendere un’opzione estiva e lui non ha battuto ciglio. Ma negli ultimi giorni, credeteci, non si è promesso al suo prossimo club semplicemente perché la situazione è ferma e ci sarà tempo per entrare nel vivo”.

