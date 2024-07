Il giornalista Carlo Pellegatti ritiene che Okafor non renda al massimo come centravanti.

Carlo Pellegatti al canale YouTube di Radio Rossonera ha illustrato come secondo lui dovrà essere composto il reparto offensivo del Milan in futuro. “Di solito c’è sempre entusiasmo a inizio stagione. Stavolta arriverà di passo in passo con i nuovi acquisti, le prime amichevoli, il pallone che rotola. Le parole adesso lasciano il tempo che trovano. Non importa più cosa farà l’Olanda per Zirkzee. Si tratta solo di aspettare la risposta di Morata: da quel che mi sembra di capire, sarà lui l’attaccante. A me interessa, come ho chiesto a Ibra, che ci siano tre attaccanti. Non è un problema dell’X, mettete chi volete. Io voglio un Depay, un Kolo Mouani in prestito che non vuole più stare al PSG, un Abraham a certe condizioni… Due più Okafor adattato sarei preoccupato, ve lo dico prima. Là davanti il reparto deve essere ben completato”.

Noah Okafor

Sull’attaccante spagnolo

“Le parole della moglie sono emblematiche. Ha detto che non manda i bambini a scuola con i compagni che si lamentano se il papà non segna. Quando ci sono di mezzo i bambini e il loro disagio, puoi essere il più ricco del mondo, ma te ne vai. Dove non lo so, ma secondo me va via dalla Spagna. Ha questa opportunità, che la Juventus non gli ha dato, di tornare in Italia. Ci sono tutti gli elementi. Io ho sempre sperato che venisse Morata. Attenzione, non come vertice dei nostri acquisti. Preferivo gli altri, però è un grande giocatore che sa muoversi bene. Ripeto: ne voglio un terzo. Anche fossero stati Sesko e Jovic. Io sono fissato con questo, la parola ‘adattato’ bandiamola, per cortesia”.

