L’ex direttore sportivo di Torino e Roma Davide Petrachi ha rivelato che poteva anticipare i nerazzurri sul Toro.

Davide Petrachi a TV Play ha parlato anche di 3 giocatori dell’Inter da lui trattati in passato. “Presi Darmian dal Palermo poi lo vendemmo allo United per oltre 20 milioni di euro. E’ un ragazzo strepitoso, è il classico giocatore che tutti vorrebbero perché sa fare tutto e anche quando sta fuori incita i compagni”.

Sull’armeno

“Mkhitaryan sono orgoglioso di averlo portato in Italia quando tutti lo davano per finito. L’avevo preso a parametro zero e per me fu un grande colpo, infatti ora sta facendo benissimo all’Inter. È il giocatore più intelligente del centrocampo nerazzurro, infatti Inzaghi non lo toglie mai. Capisce prima la giocata, poi ora sa giocare con grande efficacia anche senza palla, ne recupera una marea e sulle seconde palle arriva sempre prima“.

Brozovic Marcelo

Il retroscena

“Lautaro Martinez l’avevamo trattato quando ero al Torino, per un accordo intorno ai 7 milioni con il Racing de Avellaneda. Lui aveva come agente il fratello di Zarate, ex giocatore della Lazio, e in più c’era Moggi a cui si può chiedere, come intermediario. C’erano anche 3 milioni di commissioni che al Toro non avevamo mai pagato a nessuno. L’agente sapeva di avere in mano un gioiello e quindi ha fatto il proprio gioco chiedendo tanti soldi. E’ stato un peccato non riuscire a prenderlo, e sarebbe stato simpatico il Toro al Toro. Ci ho provato”.

