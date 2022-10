Piccari: «Milik e Vlahovic annullati dalla difesa rossonera». Ecco le parole del giornalista

Marco Piccari ha parlato ai microfoni di TMW dei suoi top del big match tra Milan e Juventus. Ecco le parole del giornalista:

«Tomori. In difesa non si passa. Milik e Vlahovic vengono annullati, il difensore rossonero li deprime per tutta la partita e poi non contento fa un gol da centravanti. Completo.

Diaz. Sulla destra è sempre reattivo, pronto a partire e mettere qualità. Il gol del 2-0 è un capolavoro. Recupera il pallone, cavalca per 30 metri, salta Bonucci e poi segna. Diamante.

Leao è libertà e leggerezza. Quando la palla arriva nei suoi piedi ci sono sempre giocate e brividi per gli avversari. Non segna ma colpisce due pali, uno di tacco con stile brasiliano. Meraviglioso anche nel finale quando va a recuperare in chiusura. Una gemma».

The post Piccari: «Milik e Vlahovic annullati dalla difesa rossonera» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG